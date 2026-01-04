CALCIO/ Mirante-gol pari della Puteolana sul campo del Grazzanise

GRAZZANISE – La Puteolana inizia il nuovo anno così come aveva finito il 2025, con il secondo pareggio consecutivo. Copione simile: dopo la rimonta ai danni del Gladiator, arriva quella al Real Grazzanise, in uno scontro tra due squadre che occupano attualmente la metà della classifica. Succede tutto nel finale di primo tempo: apre Rako per i padroni di casa nel miglior momento dei granata, con una rete su cui aleggia lo spettro del fuorigioco, e ristabilisce l’ordine Mirante prima di rientrare negli spogliatoi. Mercoledì i diavoli saranno di nuovo in campo al “Conte” per il ritorno di coppa con la Battipagliese, che può valere la finale.

LA PARTITA – Inizia bene il Real Grazzanise, sulla spinta delle due vittorie consecutive, con una rasoiata di Rako da posizione defilata, smanacciata da Cabriglia in corner. Col passare dei minuti cresce però la Puteolana: al 21′ Pissinis cerca l’eurogol con una girata dal limite che finisce alta di poco e al 25′ De Rosa sfrutta un cross teso che giunge fino al secondo palo, ma colpisce solo l’esterno della rete. Il gol è nell’aria, ma non arriva dalla sponda granata: al 40′ Rako scappa in contropiede (seppur al di là della linea difensiva) sulla fascia destra, si accentra e batte Cabriglia con un destro potente. La risposta della Puteolana al vantaggio casalingo non si fa però attendere e arriva dopo cinque minuti: Mancini allarga per De Rosa, che crossa sul secondo palo, trovando il preciso impatto di Mirante per l’1-1. Nella ripresa, la Puteolana tiene in mano il pallino del gioco e si rende pericolosa all’ora di gioco con l’azione da esterno a esterno: cross di Avolio per De Rosa, ma la sua volée di mancino è centrale. Ai granata manca la lucidità per trovare il guizzo, nonostante il controllo del gioco. Una bella combinazione tra Avolio e Capuano con un cross teso in area, non trova la deviazione vincente in mischia. Allo stadio “Massaro” finisce 1-1.

REAL GRAZZANISE: Colucci, Finizio, Costigliola (78′ Ciarmiello), Hoxha, Rocca, Russo, Falco (83′ Alvino), Cestrone (83′ Di Lorenzo), Minicone, Rako (82′ De Luca), Grezio (64′ Di Maio). A disposizione: Cerreto, Schiano, Varchetta, Di Ronza. All. Mazziotti.

PUTEOLANA 1902: Cabriglia, Pissinis, Battaglia, Palladino, De Rosa, Avolio, Acampora (76′ Grieco), Auriemma (68′ Capuano), Mirante, Mancini (82′ Onda), Filogamo (76′ Rodriguez). A disposizione: Orefice, Trotta, Giuliani, Gargiulo, Ferrara. All. Correale.

MARCATORI: 40′ Rako (G), 45′ pt Mirante (P).

ARBITRO: Domenico Palmentieri di Nola. Assistenti: Giuseppe Orazio e Maurizio Pirodda (Frattamaggiore)

NOTE: Ammoniti Rako, Costigliola (G); Mirante, Onda (P). Corner: 3-5. Recupero: 3′ 1°T, 5′ 2°T