La Pozzuoli del Novecento: il tema dell’ottava edizione del calendario Ars Nova

POZZUOLI – Lo Studio Ars Nova presenta un progetto che guarda al tempo lungo e alla memoria condivisa. È l’ottava edizione del Calendario Ars Nova, ormai appuntamento riconoscibile per chi vive e attraversa la città, e che per il 2026 sceglie di raccontare Pozzuoli attraverso dodici cartoline antiche del Novecento. Cartoline vere, provenienti dalla raccolta privata di Gennaro Chiocca, appassionato e paziente custode di immagini, frammenti di vita. “Le cartoline parlano”, ama dire Chiocca, perché in quei cartoncini ingialliti restano impressi i gesti, le funzioni, la vocazione autentica dei luoghi: il porto, le strade, i quartieri, le architetture, le terme.

I LUOGHI – Il calendario si apre mettendo in dialogo passato e presente affiancando, a ogni immagine storica, una fotografia attuale dello stesso luogo. Un confronto che non vuole essere un atto d’accusa né un esercizio di nostalgia, ma uno strumento per comprendere: capire cosa siamo stati e interrogarsi su dove stiamo andando. Guardare indietro, per non perdere il senso del cammino. Particolare attenzione è dedicata alle terme di Pozzuoli, raccontate attraverso tre immagini d’epoca che restituiscono la natura profonda della città come luogo di cura, di accoglienza, di sosta. Una vocazione che appartiene alla sua storia e che continua a riaffiorare, anche quando sembra dimenticata.

LA MEMORIA – Il Calendario Ars Nova 2026 si presenta così come un oggetto semplice ma denso, capace di unire memoria e quotidianità, immagini e silenzi. Un invito ad osservare i luoghi con rispetto, lasciando che siano loro, ancora una volta, a parlare. Il calendario sarà distribuito gratuitamente a tutti i clienti, confermando lo spirito con cui Ars Nova porta avanti questo progetto anno dopo anno.