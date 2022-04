MONTE DI PROCIDA – Ritorna “Re Casatiello”, la manifestazione dedicata al Casatiello dolce Pasquale di Monte di Procida, tutelato dalla De.Co. L’appuntamento è per sabato 16 aprile alle ore 18 al “Pala Pippo Coppola”. Per partecipare alla competizione basta consegnare il proprio casatiello dolce entro le ore 17:30 del giorno della competizione stessa. I casatielli saranno valutati in modo anonimo con l’apposizione di bandierine. La partecipazione è libera e aperta a tutti fino ad un massimo di 40 dolci. Nel corso della serata si parlerà della laboriosa e rituale preparazione del casatiello e della sua diffusione al di fuori dei confini campani. Dopo le votazioni, tutto il pubblico presente sarà invitato alla degustazione dei “Mast Casatielli” abbinati a deliziosi vini offerti da “Cantine del Mare”. L’evento è organizzato dal Comitato “Re Casatiello” con il patrocinio del Comune di Monte di Procida, del Comune di Procida Capitale Italiana della Cultura per il 2022 e dell’Agenzia Campana Turismo della Regione Campania.