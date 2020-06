POZZUOLI – Puteolana 1902 promossa in serie D. I granata fanno il salto di categoria dopo un campionato ai vertici prima della sospensione per il Covid19. In città la notizia -attesa da giorni- ha infiammato la tifoseria. L’ufficialità della promozione nel campionato di serie D è attesa per le prossime ore: la Lega Nazionale Dilettanti è infatti pronta a ratificare il verdetto dopo aver stilato la graduatoria delle squadre meritevoli del passaggio di categoria.

LA PROMOZIONE – Il criterio tiene conto delle 5 migliori società tra le 26 rimanenti nella graduatoria tra le seconde classificate in Eccellenza all’esito dell’applicazione del cosiddetto criterio della media dei punti, cioè il rapporto tra il punteggio cristallizzato e il numero delle gare effettivamente disputate nel rispettivo Girone di Eccellenza. Sulla base di questo calcolo la Puteolana rientra nelle squadre che possono accedere al prossimo campionato di serie D 2020/2021. Un’intera città attende solo l’atto formale. La festa può iniziare.