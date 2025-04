Puteolana, c’è l’interesse di un imprenditore di Pozzuoli

POZZUOLI – Dopo l’addio della famiglia Di Costanzo, sul fronte calcistico a Pozzuoli si cerca di voltare pagina per dare un futuro alla Puteolana 1902. Tra i nomi più in voga per l’acquisizione della gloriosa società calcistica c’è quello di Giovanni De Simone, titolare della “De Simone Trasporti”, impegnato da anni nel settore dei trasporti eccezionali. Sarebbe lui, insieme ad altri piccoli imprenditori, il nome spinto dall’amministrazione comunale per rilevare il titolo della squadra che milita in serie D, garantendo così continuità al progetto calcistico e, soprattutto, scongiurando l’ipotesi dell’ennesima scomparsa della Puteolana 1902, tra le società storiche del calcio in Campania. De Simone, titolare dell’omonima azienda, è specializzato nei trasporti eccezionali, tra cui cavi elettrici per conto di Prysmian. A Pozzuoli, di recente, ha aperto anche un parcheggio in zona Arco Felice.