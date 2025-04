POZZUOLI/ Convocato il consiglio comunale: ci sono Tari e 18 debiti fuori bilancio da approvare

POZZUOLI – È in programma domani mattina, alle ore 10:30, il consiglio comunale di Pozzuoli. Convocato per oggi alle 16:30, andrà in scena in seconda convocazione presso la sala consiliare “Nino Gentile” al Rione Toiano. In totale sono 26 i punti all’ordine del giorno, di cui 18 sono rappresentanti da debiti fuori bilancio da approvare. Gli altri punti sono: lettura e approvazione dei verbali dell’ultimo consiglio comunale, variazione di bilancio 2025/2027, approvazione del rendiconto della gestione 2024, aggiornamento ed integrazione del programma di opere triennali 2025/2027, approvazione tariffe tassa rifiuti 2025, modifiche al regolamento di Polizia Municipale, Referendum 2025.