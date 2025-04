BACOLI/ Fogna nel lago Fusaro, Savoia attacca «Quando fermeranno questo scempio?»

BACOLI – «Da giorni i cittadini di via Cuma e delle aree limitrofe vivono prigionieri di un odore insopportabile, causato da liquami fognari che si riversano direttamente nel Lago Fusaro. Un disastro ambientale sotto gli occhi di tutti, che sta colpendo un sito di importanza comunitaria e danneggia una delle eccellenze del nostro territorio: la coltivazione delle celebri cozze del Fusaro. Tutto questo accade nel silenzio più assordante dell’amministrazione comunale. Uno scarico otturato, proveniente dal tronco fognario stradale, è la causa di questo scempio che si protrae ormai da giorni, senza alcun intervento risolutivo. È inaccettabile che i cittadini debbano vivere tra i miasmi, senza risposte. È inaccettabile che si metta a rischio la salute pubblica e l’economia locale. È inaccettabile che un patrimonio naturalistico e produttivo come il Lago Fusaro venga trattato con tale disprezzo.» È quanto denuncia Nello Savoia, consigliere comunale di Fratelli d’Italia che chiede all’amministrazione di intervenire al più presto per mettere fine allo scempio «Chiedo pubblicamente all’amministrazione comunale: quando intendete intervenire per risolvere il problema? Chi si assumerà la responsabilità di questo danno ambientale? Fratelli d’Italia continuerà a vigilare, a denunciare e a difendere il nostro territorio. Bacoli merita rispetto, tutela e azioni concrete. Non chiacchiere.»