Arrestato in mattinata, evade e si mette in fila per un traghetto indossando un passamontagna

ISCHIA – Da un epilogo inaspettato, frutto di una scelta maldestra di un 21enne di Barano d’Ischia. Il giovane è in fila al porto, sta per imbarcarsi in uno degli ultimi traghetti della giornata, destinazione Napoli. Tutto normale, non fosse altro per il fatto che indossa un passamontagna. Alcune persone sono incuriosite, altre spaventate. Tra coloro che si pongono domande, i carabinieri del nucleo radiomobile di Ischia, in zona per i tradizionali controlli serali. Si avvicinano e chiedono a quell’uomo di mostrare il volto. Come un colpo di scena da film, il giovane toglie il passamontagna e poi scappa verso una pineta. I militari lo inseguono, lo bloccano e – soprattutto – lo riconoscono. Si tratta di un giovane che, poche ore prima, aveva rubato uno scooter, fuggendo tra le strade ischitane inseguito dai Carabinieri. Fermato anche in quel caso, il giovane era stato arrestato e poi sottoposto ai domiciliari. In manette per la seconda volta, il 21enne dovrà rispondere – questa volta – anche di evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Le ore che lo separano dall’udienza in Tribunale le passerà in camera di sicurezza.