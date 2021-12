POZZUOLI – Un cancello aperto, un’invasione di campo di un gruppo di tifosi dell’Ercolanese, insulti alla panchina puteolana, minacce reiterate, un’aggressione all’allenatore granata Salvatore Marra ed una rissa prontamente sedata. Difficile a credersi ma questo è l’epilogo della tredicesima giornata di campionato di calcio Eccellenza Campana, di una partita che ha visto confrontarsi Puteolana 1902 ed Ercolanese. Una violenta provocazione a cui è seguita, come una sorta di folle “risposta”, la devastazione dell’auto di un gruppo di tifosi ospiti fermi nel traffico di Arco Felice. Fatti che si intrufolano tra lo spettacolo sportivo mortificando e infamandone i principi. Un vero peccato per un match che è risultato davvero interessante e piacevole con gli spettatori che hanno potuto assistere a ben sei goal. E’ finita 4-2 per i padroni di casa e i granata che volano a 33 punti in classifica e sei punti di vantaggio sulla Frattese seconda.

IL VANTAGGIO – Vittoria dunque della Puteolana che batte l’Ercolanese nell’ultimo turno del girone di andata. Partita ricca di occasioni con i padroni di casa che sfiorano il gol già al minuto 26: palla alta per Evacuo che in girata non trova lo specchio della porta. Al 30’ Puteolana in vantaggio: sugli sviluppi di un corner tiro di Amelio che trova la deviazione vincente di Rinaldi. Poco dopo Grezio scalda le mani di Capece che salva i pali ed il risultato. L’Ercolanese ha impostato la partita chiudendo bene tutti gli spazi per ripartire veloce in contropiede.

LA VITTORIA – La ripresa si apre con il raddoppio dei padroni di casa con De Simone che al 48′ sfrutta magistralmente un assist di Grezio. Al 68’ accorcia le distanze l’Ercolanese con Molisso. ma due minuti dopo il solito bomber Grezio piazza il 3-1. Nel finale allunga Gioielli su rigore al 90’, ma sul fischio finale c’è spazio per il goal dell’Ercolanese di Lucignano per il definitivo 4-2. Puteolana mattatrice che guadagna così la decima vittoria in campionato. Una squadra ancora imbattuta che ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per il salto di categoria. Per la 14 giornata la Puteolana è attesa sul campo del Sant’Antonio.

TABELLINO

Puteolana: Maiellaro, Sica, Rinaldi, Amelio, Balzano, Fontanarosa (57’ Di Napoli), Marigliano, Di Lorenzo (74’ Di Giorgio), Evacuo (57’ Guarracino), De Simone (67’ Gioielli), Grezio (85’ Esposito). A disp.: Caparro, Viola, Porcaro. All.: Marra

Ercolanese: Capece, Donzetti (71’ Liguori) Sicuro (58’ Di Costanzo), Di Gennaro (58’ Molisso), Petrosino, Menna, Di Gilio, Mirante, Orefice, Liguori, Basso (87’ Lucignano). A disp.: Marino, Minchella, Francese, Marino, Di Costanzo, Auriemma. All.: Perrella

Marcatori: 30’ Grezio, 48 De Simone, 70’ Grezio, 90’ Gioielli – 68’ Molisso, 92’ Lucignano

Ammonizioni: De Simone, Fontanarosa, Amelio, Marigliano – Basso, Marino, Liguori, Petrosino, Di Costanzo, Capece

Espulsioni: Rinaldi – Mirante