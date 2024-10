Prove di evacuazione dai Campi Flegrei, a Quarto il maggior numero di iscritti. Sabino «Chiediamo massima partecipazione».

QUARTO – «Prende il via l’esercitazione nazionale per l’Evacuazione dei Campi Flegrei che prossimi giorni coinvolgerà anche i cittadini.

Per questo chiediamo ai cittadini la massima partecipazione anche perché si tratterà di una prova nell’eventualità di rischio che ad oggi non sussiste. Proprio in virtù dell’esercitazione ho convocato il Centro Operativo Comunale simulando, di fatto, il passaggio di rischio.

Per maggiori informazioni i cittadini potranno consultare il sito del Comune di Quarto. La prevenzione può salvare la vita!» Così il sindaco di Quarto Antonio Sabino che ha invitato la popolazione a partecipare all’esercitazione di Protezione Civile in programma venerdì e sabato.

I NUMERI – Secondo le prime proiezioni sarebbe proprio Quarto, con 81 iscritti, il comune con il maggior numero di partecipanti tra i cittadini. Poco più di 20 invece per Napoli, mentre sarebbero di appena poche unità gli iscritti per il comune di Pozzuoli. I dati al momento non sono stati ancora ufficializzati.