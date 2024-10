POZZUOLI/ «Lo stadio è in itinere»: ma c’è solo l’erba. Le chiacchiere del sindaco Manzoni e dell’assessore Monaco

POZZUOLI – Da una parte uno che aveva assicurato ai tifosi la ripresa (?) dei lavori, dall’altra uno che parla di “stadio in itinere”. I fatti? c’è solo l’erba, che non è manco cipollina. Parole, musica (e chiacchiere) che arrivano dalla bocca del sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, e dall’assessore allo sport Filippo Monaco. Il tema? il nuovo stadio di Monterusciello.

L’INTERVISTA – «Stiamo lavorando. Dobbiamo fare la gettata» disse in una calda giornata estiva il sindaco a un gruppo di tifosi che chiedeva notizie sulle sorti dell’impianto annunciato in via De Curtis. Furono proprio i supporters granata a comunicare al primo cittadino che, in realtà, gli interventi erano fermi. Poi qualche settimana dopo arrivarono le parole del vice sindaco con delega allo sport Filippo Monaco che durante la presentazione della squadra della Puteolana 1902 annunciò in pompa magna che «Quest’anno le strutture le abbiamo, la città dello sport si amplia. Abbiamo uno stadio perfetto, rinnovato, avremo un grande impianto di illuminazione. Abbiamo un secondo stadio che è in itinere a Monterusciello»

I FATTI – Come direbbe qualcuno “Le chiacchiere se le porta via il vento, sono i fatti a dare credibilità alle parole”. E ad oggi i fatti dicono che i lavori per la realizzazione dell’impianto (che dovranno terminare il 4 aprile del 2025, quindi tra sei mesi) sono fermi. Mentre il cancello resta chiuso e l’erba continua a crescere.