MONTE DI PROCIDA – Parte oggi l’attività di controllo del territorio da parte dei volontari della Protezione Civile Falco. Dalle ore 21, in via sperimentale, uomini e mezzi saranno in giro per la cittadina di Monte di Procida in servizio di pattugliamento. I volontari saranno rintracciabili attraverso il numero 353 345 7450.