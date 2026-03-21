“Prime. Scienziate ambientali sulle orme di Laura Conti”: il libro della puteolana Mirella Orsi

BACOLI – In occasione dell’anniversario della nascita di Laura Conti, Legambiente Campi Flegrei organizza l’incontro “Prime. Scienziate ambientali sulle orme di Laura Conti”, un appuntamento dedicato al rapporto tra donne, scienza e ambiente. Al centro dell’iniziativa, la presentazione del libro Prime. Dieci scienziate ambientali di Mirella Orsi e Sergio Ferraris edito da Codice Edizioni. Il volume corale racconta le storie di scienziate che, attraverso il loro lavoro scientifico e il loro impegno civile, hanno contribuito in modo determinante alla comprensione e alla difesa dell’ambiente. Tra queste, Laura Conti, raccontata da Simona Fallasca, direttrice di GreenMe. Nel volume, le esperienze narrate si intrecciano idealmente con l’eredità di Laura Conti, tra le figure più autorevoli e lungimiranti dell’ambientalismo italiano, capace di coniugare ricerca, divulgazione e impegno politico. All’incontro interverranno inoltre la Presidente di Legambiente Campania Mariateresa Imparato, l’Assessora del Comune di Bacoli Cinzia Massa e la Vicepresidente della Consulta Pari Opportunità di Bacoli Ida Romano, a testimonianza dell’importanza di un dialogo tra associazioni, istituzioni e realtà territoriali sui temi della sostenibilità e della parità. L’incontro sarà un momento di confronto aperto sul ruolo della scienza nella società contemporanea, sul contributo delle donne nella ricerca ambientale e sull’importanza della divulgazione come strumento di consapevolezza e cambiamento. Appuntamento: Biblioteca Comunale di Bacoli 26 marzo ore 18:00.

L’AUTRICE – Biografia dell’autrice Mirella Orsi: Science Writer, saggista e divulgatrice scientifica laureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche all’Università degli Studi di Napoli Federico II. Si occupa di giornalismo e divulgazione scientifica nel Regno Unito e in Italia. Sui servizi giornalistici sono stati pubblicati su Le Scienze, la Repubblica, Science Nutshell, Il Bo Live, Science Cafè, OggiScienza, La Nuova Ecologia e L’Ecofuturo Magazine. Esperta nella produzione di contenuti editoriali per l’editoria cartacea e per quella multimediale

online ha ideato e realizzato nuovi format giornalistici divulgativi come Bringing to light-Scienziate per il Clima e Fake News: la Guida Internet-Galattica, una conferenza spettacolo che offre al pubblico la possibilità di giocare con le fake news. Insieme a Sergio Ferraris è curatrice del libro Prime. Dieci scienziate per l’ambiente (Codice edizioni), un saggio corale sulla storia delle scienziate ambientali al femminile realizzato da un team di giornalisti scientifici ambientali in totale parità di genere. Da settembre 2024 è responsabile del progetto Women in Futures Studies, un’iniziativa che punta alla riscoperta e alla valorizzazione delle professioniste dei Futures Studies. Membro dell’Advisory Board della Fondazione IIF-Italian Institute for the Future e del consiglio direttivo dell'associazione Donne e Scienza è anche alternate board member dell’European Platform of Women Scientists (EPWS) e membro dell’Association of British Science Writers

(ABSW).