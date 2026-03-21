Il Rione Terra di Pozzuoli tra i siti più affollati durante le giornate FAI

POZZUOLI – Giornate FAI oggi e domani anche a Pozzuoli. Il Gruppo FAI Pozzuoli e Campi Flegrei guida i visitatori alla scoperta del Rione Terra, nucleo più antico di Pozzuoli e acropoli dell’antica Puteoli. Il percorso conduce tra decumani, cardini, insulae e domus affrescate, restituendo l’impianto della colonia romana e la straordinaria stratificazione del sito. Questo sito fa parte dell’Itinerario europeo delle Giornate FAI di Primavera in quanto beneficia di fondi europei PNRR per la rimozione delle barriere architettoniche al fine di consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura. Sempre nell’area flegrea, apre eccezionalmente l’Anfiteatro di Cuma, tra i più antichi della Campania, situato nei pressi dell’area archeologica di Cuma. Realizzato tra II e I secolo a.C., rappresenta uno dei primi esempi di anfiteatro stabile della regione, in analogia con quelli di Pompei e Pozzuoli. Oggi parzialmente scavato e immerso in un suggestivo contesto rurale, conserva l’ingresso meridionale, parte dell’arena e delle gradinate. Un’apertura straordinaria che restituisce al pubblico un luogo unico, simbolo della trasformazione storica e paesaggistica dell’antica Cuma.