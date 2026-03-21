Scorribanda di moto da gara tra i vicoli del Vomero, in due tentano la fuga: fermati dai carabinieri

VOMERO – E’ l’una di notte e nel cuore del Vomero i carabinieri del nucleo operativo della compagnia sono impegnati nel servizio per la sicurezza della movida. I carabinieri, in abiti civili, sono nella zona più antica del quartiere napoletano e passeggiano in vico Belvedere. Arrivano 3 scooter in controsenso. Sono 6 tra ragazzi e ragazze, tocca controllarli. Intanto arriva anche la gazzella della PMZ Vomero. La contestazione al codice della strada prende il via quando un rombo riempie il vicolo. Arrivano – tra il rumore assordante – 6 motocross. Si tratta di moto da gara, senza targa. Chi le guida indossa passamontagna e casco integrale. I 6 centauri vedono i militari e tentano subito un’inversione di marcia. Scatta l’Alt. Uno dei carabinieri corre verso il primo della fila che sta già scappando verso il lato da dove proviene. Il militare afferra il giubbotto del ragazzo che apre il gas. La moto non si ferma e trascina per alcuni metri il carabiniere che non molla la presa. La motocross si impenna: centauro e carabiniere cadono. Il ragazzo, anche una volta caduto, tenta in tutti i modi di divincolarsi. Arriva un altro militare che lo blocca. Sotto il casco e il passamontagna un 29enne incensurato del quartiere San Carlo Arena. Intanto viene fermato anche un altro dei centauri che, invece, non ha opposto alcuna resistenza. Ha 55 anni e viene sanzionato al codice della strada. Il 29enne viene arrestato per resistenza e lesioni. Le 2 moto sono state sequestrate. Gli altri 4 sono riusciti a fuggire. Indagini in corso.