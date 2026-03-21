“Dentro lo Specchio”: a Bacoli incontro con esperti per comprendere il narcisismo nelle relazioni

BACOLI – Un momento di informazione, confronto e riflessione aperto alla cittadinanza per approfondire il tema del narcisismo nelle relazioni. È questo l’obiettivo dell’incontro “Dentro lo Specchio – Comprendere il narcisismo nelle relazioni”, in programma venerdì 27 marzo 2026 alle ore 17.00 presso la Sala Ostrichina del Parco Borbonico del Fusaro. L’iniziativa è promossa dalle associazioni Io Rido Ancora, La Forza delle Idee e Io, Diana, con l’intento di offrire uno spazio di divulgazione e dialogo su un tema sempre più presente nel dibattito sociale e nelle dinamiche relazionali contemporanee. Il narcisismo, inteso come costrutto psicologico, può manifestarsi in forme diverse nelle relazioni interpersonali. Quando alcuni tratti diventano centrali e persistenti, possono generare dinamiche relazionali squilibrate e difficoltà nella comunicazione e nella reciprocità. L’incontro nasce proprio con l’obiettivo di fare chiarezza sul tema, distinguendo tra percezioni diffuse e conoscenza scientifica, attraverso il contributo di professionisti e momenti di confronto con il pubblico.

Il programma prevede saluti istituzionali e la presentazione dell’iniziativa da parte della presidente dell’Associazione Io Rido Ancora, promotrice dell’evento, affiancata dalle associazioni partner.

L’EVENTO – Ad aprire l’incontro sarà un momento musicale con la voce della cantante Fiorenza Calogero, accompagnata alla chitarra dal maestro Michele Bonè. Cuore dell’evento sarà il tavolo tecnico, moderato dalla giornalista Tele Club Italia e scrittrice Caterina Laita, con gli interventi di: Erica Maisto, psicologa; Marina Imperato, sociologa; Fabiana Riccobene, esperta grafologa; Giovanna Licenziato, presidente Associazione Il Silenzio Uccide, testimonianza L’evento si concluderà con un secondo intervento musicale di Fiorenza Calogero accompagnata dal maestro Michele Bonè e con i saluti finali. Con una durata prevista di circa un’ora e mezza, l’incontro è concepito come evento pilota, con l’obiettivo di avviare un percorso di informazione e sensibilizzazione che potrà essere replicato nel tempo con modalità e linguaggi differenti. L’iniziativa è gratuita e aperta alla cittadinanza.