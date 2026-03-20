Allarme epatite A, frutti di mare crudi vietati a Pozzuoli e in tutti i Campi Flegrei

POZZUOLI – Vietato il consumo dei frutti di mare crudi a Pozzuoli e in tutti i Campi Flegrei. Nella giornata di oggi i sindaci dei quattro comuni hanno firmato altrettante ordinanze che seguono la disposizione adottata ieri a Napoli. La decisione è arrivata dopo l’impennata di casi di epatite A che oggi ha fatto registrare 14 nuovi casi accertati presso l’ospedale Cotugno dove le persone ricoverate sono salite a 50, mentre 76 sono quelle nella sola area dell’Asl Napoli 2 Nord. Si tratta di numeri dieci volte superiori a quelli degli ultimi dieci anni. I provvedimenti dei sindaci flegrei si sono resi necessari proprio a seguito della comunicazione del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL che ha evidenziato un incremento significativo della diffusione del virus.

I DIVIETI – Le ordinanze emesse dai sindaci di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto prevedono il divieto assoluto di somministrazione e consumo di frutti di mare crudi in tutti gli esercizi pubblici, comprese le attività di vicinato con consumo sul posto e quelle di produzione per consumo immediato; la raccomandazione alla cittadinanza di evitare il consumo di frutti di mare crudi anche in ambito domestico; l’invito a seguire scrupolosamente le indicazioni dell’ASL Napoli 2 Nord per l’acquisto e il consumo sicuro degli alimenti. Le misure resteranno in vigore fino a una nuova valutazione del quadro epidemiologico da parte dell’ASL Napoli 2 Nord.

LE RACCOMANDAZIONI – Le autorità raccomandano di lavare sempre bene le mani prima e dopo i pasti; mantenere la massima igiene durante la preparazione degli alimenti; lavare accuratamente frutta e verdura; consumare frutti di mare solo ben cotti (almeno 5 minuti a 100°); acquistare prodotti ittici esclusivamente da rivendite autorizzate, verificando conservazione ed etichettatura.