Epatite A, sospeso il consumo dei frutti di mare crudi nel comune di Quarto

QUARTO – Dopo il comune di Napoli anche a Quarto scatta il divieto di somministrazione e consumo dei frutti di mare crudi. Per tutelare la salute pubblica, il sindaco Antonio Sabino ha predisposto una apposita ordinanza che vieta la somministrazione e il consumo di frutti di mare crudi in tutti gli esercizi di ristorazione e produzione destinata al consumo immediato. Ai cittadini – inoltre – è stata fatta raccomandazione di:

evitare il consumo di frutti di mare crudi anche a casa, seguire le corrette indicazioni per l’acquisto e il consumo degli alimenti.