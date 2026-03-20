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Epatite A, sospeso il consumo dei frutti di mare crudi nel comune di Quarto

Epatite A, sospeso il consumo dei frutti di mare crudi nel comune di Quarto
diCronaca Flegrea
  • Pubblicato20 Marzo 2026

QUARTO – Dopo il comune di Napoli anche a Quarto scatta il divieto di somministrazione e consumo dei frutti di mare crudi. Per tutelare la salute pubblica, il sindaco Antonio Sabino ha predisposto una apposita ordinanza che vieta la somministrazione e il consumo di frutti di mare crudi in tutti gli esercizi di ristorazione e produzione destinata al consumo immediato. Ai cittadini – inoltre – è stata fatta raccomandazione di:
evitare il consumo di frutti di mare crudi anche a casa, seguire le corrette indicazioni per l’acquisto e il consumo degli alimenti.

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