POZZUOLI – Per la campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare Truck Tour “Banca del Cuore” da lunedì 13 a mercoledì 15 giugno, in piazza del Ricordo a Pozzuoli (ex Largo Palazzine) sarà allestito un camion/laboratorio (jumbo truck) all’interno del quale sarà effettuato gratuitamente, ad ogni cittadino che lo chiederà, uno screening cardiovascolare e metabolico. In particolare l’attività di prevenzione promossa dalla “Fondazione per il Tuo Cuore” dell’ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri) prevede l’esecuzione dell’esame elettrocardiografico con la stampa del risultato e dei valori pressori, il rilascio della card “BancomHeart” attiva, lo screening metabolico con il rilievo di 9 parametri metabolici con una sola goccia di sangue, la stampa del profilo glicidico, lipidico, uricemico e la consegna di 19 opuscoli di prevenzione cardiovascolare. A disposizione dei cittadini, dalle 9 alle 19 di ognuno dei tre giorni, ci sarà un’esperta equipe specialistica. L’iniziativa ha lo scopo di diffondere la cultura della prevenzione cardiovascolare per la lotta all’ipercolesterolemia, alle malattie cardiovascolari da essa derivate e per la riduzione delle morti cardiache improvvise. Ma anche e soprattutto per aiutare la popolazione, e quella che ha sofferto il Covid 19, a scoprire eventuali effetti cardiologici, ancora misconosciuti e non evidenti sul proprio sistema cardiovascolare.