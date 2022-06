QUARTO – Via alla seconda edizione del Premio “Corto Flegreo”, nato con l’intento di stimolare un maggiore interesse culturale e turistico verso il territorio flegreo. Il Premio Cinematografico “Corto Flegreo” è un concorso aperto agli amanti del cinema, ai giovani, ai videomaker professionisti e non. I partecipanti sono invitati a produrre un cortometraggio della durata massima di 15 minuti, dal soggetto libero, che abbia come ambientazione il territorio dei Campi Flegrei e i suoi siti archeologici. La manifestazione è stata organizzata dall’Associazione culturale Liberass aps, da anni impegnata a valorizzare la Terra del Mito, e gode del Patrocinio morale della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli, del Parco Regionale dei Campi Flegrei, dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Procida, Monte di Procida e Quarto. L’iscrizione va effettuata entro il 30 agosto 2022.