POZZUOLI – Ha del tragicomico quanto accaduto ieri sulla spiaggia di Licola dove un automobilista ha perso il controllo della sua auto ed è finito in mare. Il giovane, arrivato col suo Suv fino alla riva, ad un certo punto è rimasto bloccato nella sabbia. Inutili i tentati di fare retromarcia, complice anche l’acqua spinta dalle onde che lentamente ha trascinato il veicolo in mare. Per recuperarlo è stato necessario un doppio intervento dei vigili del fuoco che sono riusciti a recuperare il Suv.

IL DANNO E LA BEFFA – Un amaro San Valentino per il proprietario che oltre ai danni provocati dall’acqua dovrà pagare anche una salata multa di 6mila euro. A notare il veicolo in mare è stato il presidente di Licola Mare Pulito Umberto Mercurio che ha denunciato l’accaduto su Facebook facendo partire la catena di interventi che ha visto, oltre ai vigili del fuoco, impegnati anche gli uomini della Capitaneria di Porto di Pozzuoli.