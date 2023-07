POZZUOLI/ «Visto che a Licola si spara tutti i giorni, perché non abolire il divieto di fuochi d’artificio?»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Buongiorno direttore, come saprai a Pozzuoli c’è il divieto per l’uso di fuochi d’artificio. Ciò nonostante e soprattutto sul litorale di Licola, dalle ore 12,00 alle 2 di mattina si continua a sparare durante tutta la settimana. Polizia municipale assente. Adesso ti chiedo non sarebbe meglio abolire il divieto in modo da non interferire con le attività turistiche e dare un limite entro le 24? In alternativa basterebbe mettere una solo telecamera per fare cassa. Che ne pensi? PS: per non citare il disturbo prodotto dalla musica così alta da essere percepita anche a diversi chilometri, fino anche alle 3 di mattina, ma anche in questo caso il comune resta assente» (Salvatore T.)