POZZUOLI/ Troppi furti in casa, i cittadini organizzano ronde notturne

POZZUOLI – Ancora furti in casa a Pozzuoli. La tensione è ormai alle stelle: i residenti sono esasperati e lanciano continui appelli alle istituzioni per porre un freno alle incursioni dei malviventi tra le ‘quattro mura’. Ancora una volta viene richiesta maggiore sicurezza. E c’è chi preannuncia una petizione da protocollare nelle prossime ore al Comune perché si intervenga quanto prima.

LE RONDE – I residenti della zona di San Vito, tra i più colpiti dai furti nelle ultime settimane, si sono anche organizzati in gruppi WhatsApp e ronde. Ma sui social i cittadini continuano ad organizzarsi per difendersi. È il caso di chi vive nella zona nord della città flegrea. «Se qualcuno di via Solfatara, parco Bognar, zona metropolitana e Rione solfatara è interessato, potremmo anche fare un gruppo WhatsApp per avvisarci di movimenti e o persone ambigue», è uno dei tanti post pubblicati su Facebook da chi teme un assalto in casa. Il consiglio delle forze dell’ordine resta sempre lo stesso: mai agire da soli, ma segnalare qualsiasi movimento sospetto alle forze dell’ordine.