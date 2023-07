I LETTORI SEGNALANO/ «Vi racconto la ‘strana’ risposta ricevuta al centro di raccolta differenziata di Bacoli»

BACOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Cronaca Flegrea, invio a voi questa lettera inviata al sindaco di Bacoli con la speranza che si faccia qualcosa. Ecco cosa gli ho scritto: Buongiorno signor sindaco. Stamattina mi sono recato presso il centro di raccolta differenziata di Cuma perché avevo da conferire dei scarti di vegetazione di potatura di piante. Tutto conferito in buste come chiesto per lo smaltimento ma arrivato sul posto mi hanno detto che non potevano accettare questo tipo di materiale perché loro come scatti di vegetazione accettano solo foglie. La risposta del responsabile che mi a spiazzato e stata? “Ma lei il camino a casa non c’è l’ha??” Sono rimasto perplesso da tale risposta. Sono tornato a casa molto rammaricato Allora io come posso risolvere il problema mi trovo a disagio. Perché so che non posso accendere il fuoco per smaltire tale sterpaglie senza incorrere in verbalizzazione da parte degli organi di polizia municipale. Ne posso conferire al centro di raccolta. Prego la signoria vostra nel avvertire i responsabili del centro di raccolta della flegrea a risolvere il problema. Insomma ditemi voi che devo fare! Grazie mille cordiali saluti» (Marcello Lenza)