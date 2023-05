POZZUOLI/ Violazioni amministrative e abusi edilizi in un centro sportivo: denunciato un imprenditore

POZZUOLI – Denunciato un imprenditore di Pozzuoli. I carabinieri hanno effettuato un sopralluogo nel centro sportivo di via Pisciarelli e lì hanno riscontrato che l’imprenditore 32enne non fosse in possesso delle previste autorizzazioni amministrative per l’esercizio dell’attività.

Diverse, inoltre, le violazioni di natura edilizia contestate. L’area – di circa 20mila metri quadrati – è stata sottoposta a sequestro preventivo.