POZZUOLI/ Villani e D’Amico assenti anche nel giorno del bilancio: è rottura totale con PD e maggioranza

POZZUOLI – Antonio Villani e Manuela D’Amico non si sono presentati al consiglio comunale più importante dell’anno, quello in cui è prevista l’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028. Assenze per certi versi inattese, nonostante le numerose avvisaglie, vista la delicatezza dei temi da trattare che aveva fatto ipotizzare a un temporaneo passo indietro da parte dei due consiglieri del Partito Democratico, che però non è arrivato. Un segnale chiaro e inequivocabile da parte dei due, ormai sempre più lontani dal gruppo consiliare del Partito Democratico e dalla maggioranza Manzoni.