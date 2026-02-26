Bradisismo, a Bacoli il nuovo hub per i soccorsi

BACOLI – Sarà inaugurata martedì 3 marzo 2026 alle ore 10:30, in via Cuma a Bacoli, la nuova Area di Ammassamento Soccorsi, struttura fondamentale per il coordinamento degli interventi di emergenza e protezione civile sul territorio. L’iniziativa rappresenta un importante passo avanti nel potenziamento del sistema locale di gestione delle emergenze, con particolare attenzione all’area dei Campi Flegrei. L’Area di Ammassamento Soccorsi, così come configurata nel Piano Comunale di Protezione Civile, è concepita come punto logistico strategico per l’organizzazione, il coordinamento e il concentramento delle risorse in caso di calamità naturali o situazioni di crisi. All’inaugurazione interverranno: Josi Gerardo Della Ragione, Sindaco di Bacoli; Fulvio Maria Soccodato, Commissario Straordinario per l’attuazione degli interventi pubblici nell’area dei Campi Flegrei; Fiorella Zabatta, Assessora alla Protezione Civile della Regione Campania;

Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli e della Città Metropolitana di Napoli; Michele di Bari, Prefetto di Napoli. La realizzazione dell’Area di Ammassamento Soccorsi rientra in un più ampio programma di rafforzamento delle infrastrutture di protezione civile, volto a garantire una risposta tempestiva ed efficace in caso di emergenze, attraverso una stretta collaborazione tra Comune di Bacoli, Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli e Prefettura di Napoli. L’amministrazione comunale invita cittadini, associazioni e operatori del settore a partecipare all’evento inaugurale, che segna un momento significativo per la sicurezza e la resilienza dell’intera comunità.