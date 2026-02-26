Terra dei fuochi, a Pozzuili il generale della Forestale Fabrizio Parrulli

POZZUOLI – Agenda ricca di appuntamenti per il Generale Fabrizio Parrulli, Comandante delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri, per le due giornate trascorse in Campania durante le quali, accompagnato dal Comandante regionale dei carabinieri forestali, generale di brigata Ciro Lungo, ha visitato i Reparti Carabinieri Forestali e Noe impegnati nel contrasto agli illeciti ambientali nella “Terra dei fuochi”. Parrulli, durante la sua due giorni in Campania, ha incontrato i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Pozzuoli, impegnati, in prima linea con le Stazioni Carabinieri Territoriali, nel contrasto ai reati ambientali nel giuglianese e del Nucleo Carabinieri Parco di Boscoreale anch’essi fortemente impegnati nel contrasto agli sversamenti di rifiuti nel vesuviano. Il giorno seguente il Generale Parrulli, ha fatto visita al Gruppo Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Napoli, esprimendo un sentito plauso per l’operato del Nuclei Operativi Ecologici Carabinieri (NOE) per l’intensità dello sforzo investigativo profuso nella repressione dei traffici illeciti di rifiuti. La visita si è conclusa con un briefing sulle attività operative in corso presso il Comando Regione Carabinieri Forestale Campania con successiva visita alla neo costituita Control Room interforze.