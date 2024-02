POZZUOLI/ Villa Avellino, il sindaco Manzoni risponde a Italia Viva: «Polemiche strumentali. Mi aspetto temi di livello superiore»

POZZUOLI – Non si è fatta attendere la replica del sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, alle accuse rivolte da Italia Viva sui lavori a Villa Avellino e su quello che, secondo il partito renziano, sarebbe stato il mancato abbattimento delle barriere architettoniche durante i lavori che hanno interessato la nuova scala all’ingresso della “Villetta del Carmine”. «Siamo intervenuti in una situazione che non poteva più essere rimandata. La scala di Villa Avellino non veniva manutenuta da 30 anni. – ha fatto sapere il sindaco con una nota inviata al nostro giornale – Era diventata sempre più pericolosa negli anni e francamente le polemiche di oggi le trovo strumentali e pretestuose. Villa Avellino, come gli amici di Italia Viva dovrebbero sapere bene, è sottoposta a vincoli ambientali e archeologici. Proprio di fianco alla scala, ci sono le cisterne di epoca romana. Inserire uno scivolo, che, sottolineo, non ci è mai stato, avrebbe richiesto la riprogettazione totale della scala, con tempi e risorse decisamente superiori all’intervento di manutenzione straordinaria effettuato. Preciso (ma anche questo è noto agli amici di Italia Viva), che le persone con disabilità motorie o con i passeggini possono accedere alla Villa dal lato sud, dove, tra l’altro, c’è anche la possibilità di parcheggiare l’auto».

L’IMPEGNO – «In futuro, – ha aggiunto Manzoni – verificheremo la presenza di tutte le barriere architettoniche presenti a Villa Avellino e non solo e precederemo a rimuoverle adeguando la nostra città ai moderni principi inclusivi di fruibilità. Capirete bene che questo processo richiede tempo e lavoro, soprattutto in città come la nostra. Mi auguravo che una forza politica come Italia Viva portasse all’attenzione della maggioranza temi di un livello superiore. Noi siamo aperti ai suggerimenti ed alle sollecitazioni su temi politici di ampio respiro, per costruire tutti insieme il futuro della città. Per adesso abbiamo scongiurato ulteriori infortuni dovuti ad una scala che era diventata un colabrodo, per tutelare l’incolumità dei cittadini ed evitare la chiusura di uno degli accessi ad uno dei parchi più belli della città, per la quale lavoriamo ogni giorno seriamente.»