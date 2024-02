POZZUOLI/ La denuncia: «A via Artiaco c’è una perdita d’acqua da diversi anni. Chi paga?»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Con la presente vorrei segnalare un guasto storico a una condotta idrica nella traversa di via Artiaco adiacente alla pescheria, prima del ponte ferroviario. Sono anni che si registrano perdite anche molto copiose d’acqua. Il comune dopo molteplici segnalazioni talvolta interviene e talvolta rimpalla la responsabilità all’IACP che dovrebbe essere proprietario della strada (sempre secondo il comune). Il vero problema è che i numerosi interventi effettuati mirano a raffazzonare la perdita che, puntualmente, si ripresenta poco prima o poco dopo. Ad oggi, febbraio 2024, l’acqua sgorga all’esterno in due punti. Sono molteplici gli aspetti da valutare: in primis la sicurezza dei palazzi adiacenti, anni e anni di infiltrazioni lasciano il segno, chi garantisce ancora la sicurezza degli stabili? Anche perchè se il rigagnolo in superficie spesso è infimo, non possiamo invece valutare la portata del fiume sotterraneo che va a infiltrarsi nel sottosuolo. In un’epoca di forte attenzione agli sprechi e all’ecologia con periodi siccitosi sempre più lunghi, possiamo ancora permetterci di disperdere migliaia di litri di un bene come l’acqua per non sostituire una ventina di metri di tubo? dulcis in fundo, chi paga l’acqua perduta? Il contalitri continuerà a girare e qualcuno dovrà dar conto, indoviniamo chi?»