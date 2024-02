CALCIO/ Derby amaro per la Puteolana: sconfitta al 90esimo a Monte di Procida

MONTE DI PROCIDA – La Puteolana 1902 cade contro il Montecalcio al Vezzuto Marasco. Risultato finale di 1-0 in favore della squadra locale con una rete di Sieno allo scadere del novantesimo minuto. Nel primo tempo squadre imbrigliate, e gara condizionata notevolmente dalle cattive condizioni atmosferiche. Il Montecalcio sfiora il gol con Carannante sulla metà del primo tempo con una conclusione che tocca il palo e poi Russo la blocca. Puteolana che reagisce e che si fa vedere con Alvino, il quale sulla fascia punta ad accendere il gioco dei Diavoli Rossi. Sul finire della prima frazione di gioco arriva la grande occasione per la Puteolana, cross dalla sinistra e tiro al volo di Prisco che non inquadra lo specchio della porta. Nella ripresa le due squadre non sembrano volersi aprire. La Puteolana si fa notare con Grezio che tenta il tiro in contropiede, dall’altra parte Montecalcio che si fa vedere in contropiede con il duo Di Lorenzo-Serrano, senza riuscire però ad imbeccare gli giusti spazi. All’89esimo, quando il match sembrava avviarsi sul pareggio, ecco il gol di Sieno che dalla distanza buca Russo e permette ai suoi di conquistare i tre punti.

Montecalcio: Botta, Pollio, Fiorillo, Carannante (81′ Scarparo), Caiazzo, Gatta, Capuano (69′ Sieno), Lepre, Serrano, Di Lorenzo, D’Abronzo. All.: Panico

Puteolana: Russo, Severino (56′ Calone), Battaglia, Amelio, Rosolino, Catinali (91′ Rinaldi), Vitale (81′ Palumbo), Guglielmo, Prisco, Grezio, Alvino. All.: Turco

Ammonizioni: Fiorillo, Caranannte, Sieno, Botta – Catinali, Severino, Amelio

Marcatori: 90’ Sieno