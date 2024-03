POZZUOLI/ Vigilessa sospesa, Franco Fumo contro dirigente comunale «Si erge a giudice supremo da novella Savonarola»

POZZUOLI – Finita nell’occhio del ciclone per aver commesso l’errore nel bilancio che poteva costare carissimo all’amministrazione comunale (si è rischiato perfino lo scioglimento), la dirigente comunale Daniela Caianiello (al vertice della direzione 3 Ragioneria, Bilancio e Contabilità) torna a far parlare di sé. Questa volta per una decisione che ha fatto storcere il naso alla stragrande maggioranza degli addetti ai lavori: una punizione per tre giorni nei confronti di una vigilessa in servizio presso il comando di Polizia municipale di Pozzuoli. Una decisione ritenuta da più parti (vertici del comando compresi) “esagerata” in quanto non avrebbe tenuto conto di una serie di attenuanti. La Caianello, infatti, di fronte alle richieste di approfondire il tema da parte dei rappresentanti dell’amministrazione comunale Manzoni, non avrebbe voluto sentire ragioni. Episodio che ha suscitato la reazione stizzita del già assessore nonché attualmente maggiore consigliere politico di Gigi Manzoni che ha stigmatizzato l’atteggiamento della Caianiello, “assolta” appena due settimane fa dagli stessi collaboratori del sindaco dopo il marchiano errore sul bilancio facendole da scudo contro gli attacchi dell’opposizione

IL POST – «Una dirigente del comune di Pozzuoli dopo aver, con un errore marchiano, messo in discussione l’approvazione del bilancio comunale di previsione con il pericolo e le conseguenze varie che ciò comporta, si erge a giudice supremo e delibera una sanzione a carico di un dipendente. – ha scritto ieri sera Franco Fumo – Senza tenere conto delle testimonianze ed elementi che scagionavano il soggetto incriminato. Il tutto in assenza di sindacati e politici silenti ed inermi di fronte ad una palese ingiustizia. Confido nel nucleo di valutazione per una attenta e precisa verifica del lavoro di preparazione del documento contabile della novella ” Savonarola”. Elegia puteolana». Un post che ha suscitato reazioni e polemiche e alimentato tensioni, ieri sera, nella palazzina numero sette del comune di Pozzuoli dove ci sono gli uffici del sindaco. In serata né Fumo né il sindaco Manzoni hanno risposto al telefono trincerandosi nel silenzio.