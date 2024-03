QUARTO/ Giovane accoltellato allo sterno e a una coscia mentre passeggia

QUARTO – Sono le 2:15 del mattino quando i carabinieri della stazione di Fuorigrotta vengono allertati per un giovane ferito e trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale San Paolo. Si tratta di un 22enne incensurato di Quarto, colpito con un coltello allo sterno e a una coscia. Il 22enne è stato dimesso con 10 giorni di prognosi. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il ragazzo sarebbe stato ferito da alcuni sconosciuti mentre era a piedi in via Campana, nel comune di Quarto. Sono in corso indagini per ricostruire la vicenda e chiarire le motivazioni.