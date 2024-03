POZZUOLI – Un grave incidente stradale è avvenuto poco fa in via Artiaco, dove un’auto e una moto si sono scontrate nei pressi del bar Mauro. Ad avere la peggio è stato un 60enne della zona che era in sella a una moto. L’uomo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Sul posto gli agenti della polizia municipale che indagano sulla dinamica dell’incidente.