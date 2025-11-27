POZZUOLI/ Via Reginelle ancora allagata: spuntano cinque targhe di auto intrappolate nell’acqua

POZZUOLI – Via Reginelle è ancora allagata: dopo quattro giorni resta acqua e gli automobilisti hanno enormi difficoltà a spostarsi tra Licola Borgo e Monterusciello. Nel frattempo, intanto, stanno riemergendo i resti delle auto che nei giorni scorsi sono rimaste intrappolate nell’acqua. Tra queste ci son cinque targhe staccatesi dalle auto in transito in questi giorni. «Non se ne può, è uno scandalo questa strada – racconta un residente della zona – sono anni e questo problema non si risolve nonostante la vicinanza del depuratori. Purtroppo sembra che questa sia una problematica che non interessa più a nessuno. Ad ogni pioggia si chiude e poi si aspetta che si asciughi. Assurdo».