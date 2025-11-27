POZZUOLI/ Taxi abusivo si scontra con un’auto a Licola Borgo

POZZUOLI – Un nuovo incidente ha coinvolto questa mattina uno dei taxi abusivi che da tempo girano nel quartiere di Licola Bogo, facendo la spola con Pescopagano. Per motivi ancora in fase di accertamento l’auto guidata da un extracomunitario si è scontrata contro un’altra vettura che transitava in via dei Platani, nei pressi del “passaggio a livello” della Cumana. L’impatto non ha portato a gravi conseguente per gli occupanti dei due coinvolti. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli che hanno effettuato i rilievi e avviato accertamenti per risalire alle responsabilità del sinistro. Resta però la piaga dei trasporti abusivi gestiti da nigeriani e ghanesi a Licola Borgo, nonostante i numerosi interventi e sequestri messi in atto dalle forze dell’ordine.