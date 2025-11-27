Villani lo spacca-gruppi: da Idea Pozzuoli al PD la lunga scia di litigi e giravolte per il nuovo anti Manzoni

POZZUOLI – Tra i protagonisti della crisi nella maggioranza Manzoni c’è Antonio Villani, consigliere del PD che da settimane attraverso la propria pagina Facebook sta sparando a zero sul sindaco e sul proprio partito di appartenenza, arrivando a contestare linee e leadership. Un “mal di pancia” tutto da ricercare anche in una serie di “fatti personali” che vedono il consigliere comunale eletto nella lista di Figliolia opporsi alla nomina di una persona a lui non gradita a membro del direttivo regionale. Dinamiche politiche che si intrecciano con simpatie e affari personali supportati negli ultimi tempi da Manuela D’Amico, nuova “partner politica” del camaleontico consigliere che nel proprio curriculum vanta già tre compagini diverse in appena 8 anni. Nato con “Idea Pozzuoli” di Michelangelo Luongo, Villanni ruppe dopo un anno con il collega Enzo Pafundi lasciando il movimento. Da lì iniziò il flirt con l’allora sindaco Enzo Figliolia con il quale tre anni e mezzo fa si è candidato nella lista civica “Figliolia con la città”. Una volta all’opposizione è poi arrivata la giravolta: il passaggio in maggioranza con Gigi Manzoni con la tessera del Partito Democratico in tasca. Oggi, dopo l’iniziale idillio, da uomo del PD agita la rivolta contro il sindaco e contro il proprio partito.