POZZUOLI/ Via Reginelle allagata anche senza piogge

POZZUOLI – Ha dell’incredibile quanto sta accadendo in via Reginelle, importante strada di collegamento tra Licola e Monterusciello. Nonostante il tempo sia buono e le piogge ferme a due giorni fa, la strada continua ad essere allagata. Numerosi (e pericolosi) sono i disagi per gli automobilisti, costretti a passare in un fiume d’acqua ancora alta almeno mezzo metro. La strada, che costeggia i binari della Circumflegrea, continua ad allagarsi ad ogni pioggia ma ciò che colpisce (e preoccupa non poco) è che il livello dell’acqua non è ancora sceso nonostante il tempo soleggiato. E in attesa dei nuovi temporali annunciati dalla Protezione Civile a partire da questa sera il rischio che la strada diventi del tutto impraticabile e sempre più pericolosa è alto.