POZZUOLI/ Nicola Scamardella nominato Delegato FIPE Confcommercio Campania

POZZUOLI – L’Area Flegrea conquista un posto all’interno del direttivo FIPE Confcommercio Campania grazie alla nomina di Nicola Scamardella, già Presidente di Confcommercio Pozzuoli, ora delegato ufficiale per il territorio. Figura di riferimento per il commercio puteolano, Scamardella è cresciuto professionalmente nei pressi del lungomare di via Napoli , dove ha trasformato il suo “porto di casa” in un punto nevralgico dell’accoglienza e dell’imprenditoria locale. Imprenditore nel settore della ristorazione e promotore instancabile del territorio, ha dedicato gli ultimi anni a un lavoro costante di ascolto, tutela e valorizzazione delle attività commerciali della città. La sua nomina rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un segnale forte per tutta la comunità flegrea, che da oggi vede riconosciuta la propria voce ai tavoli decisionali regionali del comparto turismo e ristorazione.