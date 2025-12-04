Festa del 6 dicembre a Pozzuoli: via Pergolesi riapre a doppio senso

POZZUOLI – Alla luce degli eventi organizzati per le festività natalizie 2025/2026, che porterà una forte affluenza di veicoli presso le arterie cittadine, il comune di Pozzuoli ha disposto il ripristino del doppio senso di marcia in via Pergolesi. In particolare, il dispositivo entrerà in vigore dalle 07:00 di sabato 6 dicembre fino a revoca espressa e in concomitanza con il primo dei quattro eventi artistici e musicali che accompagneranno gli aperitivi nel centro storico e alla Darsena. “Al fine di evitare pregiudizio a carico della sicurezza stradale e assicurare una viabilità fluida decongestionando il traffico veicolare” si legge tra le motivazioni dell’ordinanza dirigenziale con la quale verrà ripristinato il doppio senso lungo l’importante arteria che collega la zona alta di Pozzuoli con il centro storico.