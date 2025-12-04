Fiori nella Darsena di Pozzuoli: simbolo di resistenza e rinascita – LE FOTO

POZZUOLI – Mille fiori hanno riempito oggi la Darsena di Pozzuoli regalando un meraviglioso colpo d’occhio nel porticciolo ai piedi del Rione Terra. Per l’intera giornata girasoli e gerbere hanno colorato lo specchio d’acqua catturando l’attenzione di turisti e residenti, richiamati dal suggestivo spettacolo che portava con sé un messaggio di positività in una terra martoriata dal bradisismo. “Ogni fiore è una radice che ha saputo resistere” recitava lo striscione affisso alla Darsena durante il lancio dei fiori. Radici per la propria terra a cui sono legati nove commercianti puteolani che hanno dato vita al “Comitato Darsena-Pozzuoli” che si propone come obiettivo la promozione del territorio attraverso manifestazioni, spettacoli ed eventi. Una risposta alla crisi sociale ed economica che attanaglia la città di Pozzuoli, conseguenza dell’ondata sismica che ha messo in ginocchio il commercio cittadino. Da quatto anni, infatti, attraverso una campagna di autofinanziamento che lo scorso anno è arrivata a raggiungere quota centomila euro, il Comitato Darsena-Pozzuoli dà vita a una serie di kermesse artistiche e musicali durante le festività natalizie che si accompagnano agli ormai tradizionali aperitivi delle vigilie.

GLI EVENTI – Quattro appuntamenti che rientrano nel “S’Move Festival” in programma nei giorni 6, 24, 31 dicembre e 5 gennaio ognuno dei quali sarà accompagnato, a sua volta, da performance artistiche che simboleggeranno nell’ordine la nascita, la resistenza, la cura e la fioritura. «I fiori sono il simbolo di resistenza e rinascita e noi, attraverso una sinergia e una unità di intenti, vogliamo ripartire per valorizzare la nostra terra, la nostra amata città.» fanno sapere gli organizzatori. Si parte sabato 6 dicembre alle ore 18 con il primo evento: musica al tramonto con gli artisti Riva Starr, Lexa Hill, Fimiani, Mario Maltese e uno spettacolo di danza aerea di “Funa Performing Art”. Tra gli artisti che daranno vita ai vari spettacoli ci saranno diverse eccellenze italiane tra cui Andrea Agostini, il funambolo dei record, mentre la realizzazione scenica sarà ad opera di Max Merenda del teatro “San Carlo” di Napoli. Gli eventi del S’Move festival godono del sostegno e del patrocinio del comune di Pozzuoli.

