Lotto, vinti 135mila euro sulla Domitiana

CASTEL VOLTURNO – Festa in Campania grazie al Lotto. Come riporta Agipronews, il concorso di giovedì 4 dicembre 2025 ha regalato alla Regione 157.500 euro con i premi più ricchi. Tripletta, presso il punto vendita situato nella Strada Statale 7 Quater Domitiana, a Castel Volturno, in provincia di Caserta, dove sono andate tre vincite da 45mila euro ciascuna, tutte con un terno. Mentre in Via Santini a Sant’Agata de’ Goti, in provincia di Benevento, la medesima combinazione vale un colpo da 22.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,19 miliardi di euro dall’inizio del 2025.