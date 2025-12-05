POZZUOLI/ Sgomberati dopo l’incendio, restano senza casa e senza albergo «Ci hanno cacciati. Siamo finiti per strada»

POZZUOLI – «Questa mattina ci hanno detto in albergo che non possono più ospitarci. Dal comune nessuno ci dice niente. Le nostre case non sono agibili. Ora siamo finiti per strada con bambini e disabili». E’ l’amaro sfogo di Annalisa Rosiello, una delle 35 persone residenti nella palazzina del lotto 16 di via Salvatore Di Giacomo danneggiata dall’incendio che martedì sera è costata la vita alla 61enne Maria Rosaria Schiano. «Stiamo vivendo un incubo. Affranti dal dolore per la morte della signora e preoccupati per le condizioni del marito, ora ci ritroviamo senza una casa. Sapete cosa ci hanno detto? Andate dai vostri parenti. Ma chi non li tiene come deve fare?». Il gruppo di residenti in queste ore si sta organizzando per un sit-in davanti al Comune di Pozzuoli: invocano un aiuto da parte delle istituzioni per una situazione frutto di una tragedia che ha scosso un intero quartiere che da tre giorni è in apprensione per le sorti di Silvio Lisuzzo, il 63enne marito della vittima, ancora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Santa Maria delle Grazie.