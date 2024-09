POZZUOLI/ «Vi racconto il bel gesto di un dipendente del cimitero»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Salve direttore Del Giudice, ti scrivo queste righe per raccontarti una bella storia accaduta a Pozzuoli. Domenica mattina mia mamma era al cimitero e in borsa aveva un bel po’ di soldi perché all’indomani avrebbe dovuto pagare l’assicurazione. Sfortuna ha voluto che lei per una distrazione ha dimenticato la borsa al cimitero. Ebbene, dopo averla dimenticata qualche ora dopo mi è arrivata una telefonata da un lavoratore del cimitero che si chiama Lello Ciotola il quale, avendo trovato la borsa con i soldi e il cellulare, ha utilizzato quest’ultimo per rintracciare noi familiari. Così lo abbiamo raggiunto e lui ha consegnato la borsa con i documenti, il cellulare e i soldi senza toccare nulla. Tu dirai: ma è la normalità. Si, però oggi di storie di questo genere ed esempio di onestà così se ne trovano pochi ed io tenevo a rendere onore a questo lavoratore per il gesto che ha fatto» (Giuseppe)