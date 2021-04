POZZUOLI – Arrivano due nuove adesioni al partito di “Europa Verde” del consigliere regionale Francesco Borrelli. Le new entry a livello locale sono Umberto Mercurio, noto ambientalista nonché presidente dell’associazione “Licola Mare Pulito”; e Enzo Pafundi, consigliere comunale eletto con “Idea Pozzuoli” e poi passato con “Democrazia e Libertà”. Quest’ultimo per motivi personali questa sera non ha potuto partecipare alla riunione e la ratifica della sua adesione -ormai data per scontata salvo clamorosi colpi di scena- avverrà nei prossimi giorni. I Verdi di Borrelli -in rottura totale con il consigliere Paolo Tozzi ormai “disconosciuto” dal partito- sono alleati con “Pozzuoli Ora” di Raffaele Postiglione e “Azione” di Lidya De Simone e Vincenzo Daniele in vista delle prossime elezioni comunali in programma per la primavera 2022.