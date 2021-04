POZZUOLI – Docente positivo al covid-19 e sette classi che finiscono in quarantena. E’ accaduto alla scuola media “Pergolesi 2” di Monterusciello dove la dirigente scolastica, applicando il protocollo dell’autorità sanitaria, ha disposto la quarantena e la didattica a distanza per tutti gli alunni delle sette classi (si tratta della 1A-1C–1D–2A-2B–2D–3C) che dal 12 al 21 aprile hanno frequentato le lezioni in presenza, a partire dal 26 aprile fino a mercoledì 5 maggio 2021.

LE ALTRE SCUOLE – Situazione analoga alla “Giacinto Diano” di Pozzuoli dove 5 classi sono finite in quarantena. Oltre ai casi di covid confermati, due “sospetti” per i quali erano scattate le misure di prevenzione, sono risultati negativi ai tamponi. Alla “Pergolesi” di Arco Felice, invece, le lezioni in presenza restano sospese fino a venerdì 30 aprile a causa della positività di diversi docenti.