POZZUOLI – La polizia municipale di Pozzuoli ha disposto questa mattina la chiusura per cinque giorni di quattro negozi cinesi attivi sul territorio cittadino per il mancato rispetto del dpcm. Oltre al provvedimento di sospensione dell’attività, ai titolari è stata comminata una sanzione amministrativa di 400 euro, secondo quanto prevede la normativa vigente. L’operazione degli agenti della polizia municipale, coordinati dal comandante Silvia Mignone, è stata compiuta in modo mirato dopo una serie di segnalazioni giunte al comando, che rilevavano in particolare il commercio di articoli non consentiti dal dpcm per le zone rosse. In uno di questi shop cinesi, gli agenti – che hanno verificato di persona, presentandosi in borghese, il mancato rispetto delle misure anti covid – hanno riscontrato anche la presenza di un numero di acquirenti superiore a quello consentito e assembramenti alla cassa. I negozi chiusi si trovano in via Campana (due), via Pergolesi e via Sacchini. L’attività di controllo della polizia municipale continuerà a largo raggio, nei prossimi giorni, sull’intero territorio cittadino.