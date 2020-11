QUARTO – La Guardia di Finanza di Pozzuoli ha sanzionato a Quarto 13 persone che non indossavano i dispositivi di protezione individuale e per mancato rispetto della distanza di sicurezza. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, alla luce delle recenti disposizioni governative che hanno sancito il passaggio della regione Campania da “zona gialla” a “zona rossa”, ha rafforzato anche in questo fine settimana il dispositivo dei controlli volti a verificare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid – 19. In totale, tra venerdì e domenica scorsi, sono state controllate in tutta la provincia di Napoli 1140 persone e 186 attività commerciali. Ben 91 le sanzioni complessive.