POZZUOLI/ «Vegetazione incolta e alberi di grosse dimensioni all’ingresso del tunnel di Monte Corvara»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Gentile Redazione di Cronaca Flegrea, vi scrivo per segnalare la crescita e la mancata manutenzione di vegetazione e di arbusti di grosse dimensioni all’ingresso del tunnel che collega Quarto e via Campana, direzione Pozzuoli. Ormai questa occupa metà di una carreggiata, per giunta in curva, e la cosa rende la situazione molto pericolosa per la sicurezza degli automobilisti. I veicoli che sopraggiungono infatti si allargano quasi ad occupare la corsia opposta. Sappiamo bene che il tunnel viene spesso chiuso al traffico per lavori di manutenzione e siamo persino abituati, ma chiuderlo una volta di più per i motivi descritti questa volta è necessario. Ho pensato fosse utile segnalarlo. Buona giornata». G.V.