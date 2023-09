Trasporto scolastico a Pozzuoli, servizio affidato a una ditta di Licola per due anni

POZZUOLI – È la ditta “Carnevale Viaggi s.a.s.” l’aggiudicataria della gestione del servizio del trasporto scolastico a Pozzuoli. Secondo quanto previsto dalla determina comunale numero 1757 dello scorso primo settembre, il servizio avrà la durata di due annualità scolastiche (2023/2024 e 2024/2025) e si rivolgerà alle scuole primarie e secondarie di I grado del Comune di Pozzuoli.

ATTENTATO AL COMUNE – A fine agosto proprio la mancata partecipazione al bando di gara per la gestione del servizio di scuolabus avrebbe scatenato il folle gesto del titolare di un’azienda puteolana specializzata in trasporti turistici. L’uomo è stato denunciato per aver lanciato un bus turistico contro la sede comunale di via Tito Livio.